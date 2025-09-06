La Font Màgica de Montjuïc retomará su actividad el dia de la Mercè

Imagen de los trabajos en la Font Màgica de Montjuïc - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Font Màgica de Montjuïc retomará su actividad tras las obras de mejora y rehabilitación el miércoles 24 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones de la Mercè en Barcelona.

El Piromusical de la Mercè, el domingo día 28, será el primer espectáculo de agua, luz y sonido de la renovada fuente, informa el ayuntamiento en un comunicado este sábado.

Las obras realizadas en la fuente han permitido mejorar el sistema de telecontrol, con un sistema tecnológico más flexible, robusto y fiable, además de 680 focos led que han sustituido los 4.670 focos de luz blanca que había hasta el momento, consiguiendo la misma iluminación con menos potencia.

El consistorio asegura que, desde julio, se han llevado a cabo pruebas en la fuente para revisar el funcionamiento, los circuitos, las válvulas y todos los componentes del sistema hidráulico.

A partir del 2 de octubre los espectáculos volverán en su horario habitual, de jueves a sábado entre las 21 y 22 horas y, en noviembre y diciembre, entre las 20 y 21 horas.

Esta es la primera gran actualización del sistema de control de la fuente desde los años 90, hecha en el marco del Pla Endreça, con una inversión prevista de 6,6 millones de euros hasta 2028 para mejorar 78 fuentes de la ciudad.

SEQUÍA

Desde el mes de abril se levantaron las restricciones por sequía y, desde entonces, el consistorio ha ido poniendo en marcha las fuentes a medida que las revisaba.

Aactulmente cerca de un 65% de las fuentes de la ciudad están en funcionamiento y, a partir de octubre, se pondrán en marcha 70 fuentes ornamentales con una superficie superior a los 100 m2.