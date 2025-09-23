La Font Màgica de Montjuïc vuelve a funcionar por La Mercè tras casi 3 años de parón por la sequía

El Piromusical de este domingo ofrecerá el primer espectáculo de luces de la emblamática fuente

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Font Màgica de Montjuïc ha vuelto a funcionar este martes aprovechando el inicio de las fiestas de La Mercè, copatrona de Barcelona, tras casi 3 años de parón por la sequía que ha afectado a Catalunya.

En declaraciones a los medios, el director de operaciones de Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA), Gustavo Ramón, ha explicado los "dos grandes proyectos" llevados a cabo durante el tiempo en el que la fuente ha estado inactiva para actualizar su consumo y funcionamiento.

El primero, la sustitución de 4.670 focos de luz blanca por 680 focos led, permitiendo la misma iluminación con hasta un 80% de reducción en el consumo, y el segundo, la renovación de todo el sistema de control, instalado en los años 70.

ESPECTÁCULO

Tras poner en marcha la fuente este martes, coincidiendo con el inicio de las fiestas de La Mercè, el domingo tendrá lugar el primer espectáculo de luces después de estos 3 últimos años durante el tradicional Piromusical, con un hilo musical ideado por Estopa.

Una vez estrenado, a partir del 2 de octubre los espectáculos volverán en su horario habitual: de jueves a sábado entre las 21 y 22 horas y, en noviembre y diciembre, entre las 20 y 21 horas.

Ramón ha apuntado que la renovación del sistema "se ha hecho siguiendo el espíritu original" concebido por el ingeniero barcelonés Carles Buïgas para la Exposición Universal de 1929, como se ha hecho históricamente con todos los cambios.

LUCES

Pese a cambiar los focos, Ramón ha asegurado que la percepción de la luz por parte de los visitantes será parecida, ya que se mantiene el "sistema original de prismas con caras de colores" ideado por Buïgas hace casi 100 años.

Con este sistema, los vidrios tintados de color van girando gracias a unos motores eléctricos, haciendo pasar de un color a otro con el efecto tan característico de la Font Màgica de Montjuïc.

AGUA

Otro de los hechos distintivos de la fuente son los conocidos como juegos de agua, es decir, las hasta 19 maneras que tiene para impulsar el agua hacia el exterior, los cuales van combinándose y generando diferentes formas que, junto a la luz, la dotan de su 'magia'.

Por la Font Màgica, que como la mayoría de fuentes de la ciudad funciona con agua freática, pueden llegar a circular unos 2.950 litros cada segundo, que circularán por las tuberías hasta salir por los surtidores con una altura de hasta 54 metros.