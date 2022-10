Forn (Junts) a los partidos independentistas: "Dejemos de proclamar la unidad y hagámosla"

Ve un error la posible lista cívica de la ANC: "O eres partido o eres sociedad civil"

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn (Junts) ha lamentado este miércoles que no haya unidad de acción entre los partidos independentistas y les ha apelado a recomponerla: "Dejemos de proclamar la unidad y hagámosla".

Así lo ha manifestado en una entrevista de Europa Press a raíz de la publicación del libro 'Aquell octubre. Els protagonistes anònims de l'1-O' (Enciclopèdia), que ha escrito con la periodista Magda Gregori.

Forn defiende que con unidad son "imparables", como cree que se evidenció el 1-O de 2017, y por ello ha apelado a las formaciones independentistas a superar las divergencias que puedan tener, para hacerlo posible.

"Me parece inconcebible que seamos incapaces de buscar una unidad estrategia común. La que sea, me da igual; pero una. Me parece increíble que no seamos capaces de eso tras cinco años", ha reprochado.

Para Forn, uno de los problemas que se arrastran desde 2017 es que se han priorizado más "los intereses de partido" que el objetivo final, y cree que tampoco ayuda a la unidad lo ocurrido durante el acto del quinto aniversario del 1-O en Barcelona, en el que un grupo de concentrados silbaron a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

El actual miembro de la junta de Òmnium Cultural ve correcto expresar diversidad de opiniones "pero silbar es la peor de las maneras, y más si es a una persona que ha hecho grandes sacrificios y cosas por el país y que ha sufrido la prisión".

"Si, en general, están muy poco justificado los silbidos, en el caso de Forcadell aún más. Es un error absoluto", ha sostenido Forn, tras destacar la importancia de que los partidos independentistas y la sociedad civil --ANC y Òmnium-- recuperen la unidad de acción.

Sobre la posibilidad de que la ANC impulse una candidatura cívica de cara a unas futuras elecciones catalanas, Forn desconoce si es una voluntad real, pero "cualquier nuevo invento que sólo sirva para dividir aún más el independentismo es erróneo".

"O eres partido o eres sociedad civil. Las dos cosas a la vez creo que no funcionan", ha remarcado el exconseller, y también se ha referido a la situación interna de Junts, que este jueves y viernes celebrará una consulta para decidir si sigue formando parte o no del Govern.

Como defensor de la unidad independentista, Forn se ha manifestado a favor de seguir en el Govern, aunque "si buscas motivos para romper seguro que se encuentran".

En su opinión, dentro del Govern se puede tener más capacidad de incidencia en la sociedad, y le preocupan "las heridas que puede dejar una ruptura y el tiempo que costará volver a reconstruir los puentes que se rompan en el mundo independentista".

Al preguntarle si ve riesgo de escisión en Junts, ha augurado que no y ha dejado claro que respetará el resultado que salga de la consulta, como espera del resto de afiliados: "Yo votaré 'sí', pero si sale el 'no' me mantendré en Junts. No tengo por qué irme".

XAVIER TRIAS

A la espera de la decisión que tome Xavier Trias sobre si encabezar la lista de Junts a la Alcaldía de Barcelona, Forn ha defendido que es "la mejor opción" para contraponer su modelo de ciudad y de sociedad con el de la actual alcaldesa, Ada Colau.

Sobre la mesa de diálogo, le cuesta creer que puedan salir grandes acuerdos de ella porque no ve al PSOE "por la labor".

MAGDA GREGORI

Tanto Forn como Magda Gregori relatan en su libro cómo muchos ciudadanos anónimos se organizaron para la logística del 1-O con máxima discreción en pueblos y ciudades.

Han entrevistado a más de 200 personas de muy diferentes perfiles y han destacado su sorpresa por el secretismo con el que llevaron a cabo la organización, y Gregori ha destacado "el sentimiento de responsabilidad" y la discreción de la ciudadanía, incluso entre familiares y amigos.