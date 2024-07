Foto Colectania de Barcelona acercará la fotografía española en una exposición en Miami (EE.UU.)

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Foto Colectania de Barcelona y The Margulies Collection at The Warehouse han acordado colaborar para presentar en Miami (Estados Unidos) la exposición 'Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection', un recorrido por la colección de fotografía española y portuguesa de Foto Colectania.

La muestra forma parte de la programación de la feria Art Basel Miami Beach y estará abierto del 13 de noviembre hasta el 26 de abril de 2025, y el presidente y fundador de Foto Colectania, Mario Rotllant, ha destacado que esta exposición "muestra la colección a nivel internacional y da visibilidad a los autores españoles y portugueses de los últimos 70 años", ha informado la fundación este lunes en un comunicado.

La exposición, comisariada por Carles Guerra, incluye cerca de 150 obras de 36 autores y está estructurada temáticamente en 20 secuencias agrupadas en 10 bloques, que recrean una dialéctica entre una imagen y lo que se podría calificar como un desarrollo alternativo de los acontecimientos a partir de secuencias fotográficas.