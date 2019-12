El fotoperiodista detenido en altercados en Barcelona niega haber agredido a agentes

Publicado 13/12/2019 14:52:21 CET

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fotoperiodista del diario 'El País' Albert Garcia, que fue detenido el 18 de octubre durante altercados en la plaza Urquinaona de Barcelona por la sentencia del 1-O, ha negado este viernes ante el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona haber agredido a ningún agente de la Policía Nacional.

En una atención a los periodistas tras la declaración, su abogada, Marisa Díaz, ha explicado que Garcia está investigado por supuestos delitos de desobediencia y resistencia, y que el fotógrafo ha relatado ante el juez lo que hizo ese día, que no fue otra cosa que "trabajar, y se encontró con esta desagradable sorpresa de encontrarse detenido".

La letrada también ha detallado que en la sala ha habido un "pequeño incidente" porque la declaración no se ha grabado y algunos detalles no estaban correctos en el escrito de la declaración, pero no les han permitido corregirlos, por lo que no han firmado el documento y presentarán un nuevo escrito para que consten en la causa los matices que querían introducir.

Este viernes también estaba previsto que testificara un policía nacional pero no está en Barcelona y no se ha hecho su declaración.

La Policía Nacional arrestó al fotoperiodista el 18 de octubre por la noche durante los disturbios cerca de la plaza Urquinaona, a la altura de la Via Laietana, y un grupo de antidisturbios le tiró al suelo para reducirle, le esposó y se lo llevó a un furgón policial, pese a ir con brazalete de prensa y su cámara.

La detención se produjo cuando Garcia trataba de hacer una fotografía al arresto de un manifestante, mientras que posteriormente un agente le acusó de haberle agredido para permitir que otro arrestado huyera unas horas antes, hechos que él ha negado.