Franco Berardi alerta del auge de la "inteligencia sin conciencia" en el siglo XXI

El filósofo Franco 'Bifo' Berardi, hijo del Mayo del 68, ha deplorado este lunes sobre un auge de la "inteligencia sin conciencia" y de los autómatas cognitivos en la sociedad actual, y ha roto una lanza a favor de un regreso a la toma de decisiones desde la conciencia y la sensibilidad.

En el diálogo 'El món com a pantalla' en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el teórico marxista ha descrito la conciencia como la "capacidad de entender lo que no se puede decir, de aquello que no se puede transformar en signos verbales, digitales y discriminables".

"Cada vez estamos más cerca de ser autómatas cognitivos, que viven con inteligencia pero sin conciencia, es decir, sin sensibilidad", ha lamentado.

'Vivimos en una tormenta de mierda', ha dicho parafraseando a otros autores para referirse a vidas cotidianas, sino a una "aceleración de la infoesfera y del estímulo nervioso e informativo que produce una verdadera imposibilidad de la razón crítica".

"No se trata solo de las 'fake news', que siempre las ha habido en la historia de la comunicación humana. El problema no es de las noticias y de la información, sino del cerebro", ha destacado Berardi.

"La luz se ha intensificado de forma tan fuerte y extrema que nos ha deslumbrado e impedido, como la ceguera de la que habla Saramago que es por exceso de luz y de información que hay ignorancia y deshumanidad, por exceso de humillación", ha destacado.

La doctora en Humanidades y autora del ensayo 'L'ull i la navalla' (Arcàdia), Íngrid Guardiola, ha reflexionado sobre de qué forma vivir la mayor parte del tiempo conectados ha devaluado la experiencia directa con la realidad, y ha advertido: "Si perdemos el control de nuestros cuerpos, perdemos la capacidad de acción política".