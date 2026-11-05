El fraude digital supone un coste de 300 millones de euros al año en España, según Grant Thornton

Archivo - Los socios de Legal de Grant Thornton, Ignacio Ripol y Eloi Font, durante la presentación de la jornada - GRANT THORNTON - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fraude digital supone un coste de 4.200 millones de euros en el Espacio Económico Europeo y de 300 millones de euros en España, según datos de BCE y la EBA que la asesoría Grant Thornton ha analizado en una jornada este jueves en Barcelona, informa en un comunicado.

Durante la jornada, titulada 'Fraude digital en la empresa: prevención, respuesta y defensa jurídica', los socios de Legal de Grant Thornton, Ignacio Ripol y Eloi Font, han expuesto la dimensión que está alcanzando este fenómeno y sus implicaciones para el tejido empresarial.

Según los datos presentados durante el encuentro, las ciberestafas representan el 87,3% de los ciberdelitos y, en Catalunya, constituyen el segundo delito más denunciado, solo por detrás de los hurtos, con más de 80.000 denuncias anuales -unas 220 al día- y más de 200.000 víctimas entre 2024 y agosto de 2026.

Según ha señalado Font, "con la llegada de la IA igual hay menos víctimas pero están más seleccionadas e identificadas y se les puede atacar más fácilmente".

Por su parte, Ripoll ha dicho que la CNMV está incorporando "nuevas recomendaciones para que los consejos de administración establezcan medidas de prevención frente a estos riesgos".