Una fuga de gas en la calle Galileu de Barcelona obliga a confinar vecinos y comercios cercanos

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La perforación de una tubería de gas este viernes por la mañana en la calle Galileu 18, del distrito barcelonés de Sants, ha provocado una fuga que ha obligado a confinar a los vecinos y comercios más cercanos, informan fuentes municipales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Betevé', los hechos han sucedido cerca de las 12.00 horas y Bombers de Barcelona ha acudido con cuatro dotaciones para taponar la fuga provisionalmente hasta la llegada de la compañía de gas, que ya trabaja para arreglarla.

Protecció Civil ha informado en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press que el teléfono 112 ha recibido el aviso de que unos operarios han perforado la tubería, por lo que se ha puesto en prealerta el plan Procicat.