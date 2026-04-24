Una fuga de metanol en Montmeló (Barcelona) obliga al confinamiento en un radio de 200 metros

Archivo - Protecció Civil activa el plan Plaseqcat en fase de alerta - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha informado que una fuga de metanol en la empresa Ecomotion de Montmeló (Barcelona) obliga al confinamiento de todas las personas que se encuentren en un radio de 200 metros.

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' este viernes, en el que afirma que se ha puesto en alerta el plan Plaseqcat, para emergencias químicas, por esta fuga y que los servicios de emergencia están en el lugar de los hechos trabajando.

Por otro lado, advierte que las personas que se encuentren fuera del radio de confinamiento obligatorio pero noten molestias también deben confinarse; y pide cerrar puertas, ventanas y sistemas de climatización, y que, en caso de emergencia, se llame al 112.