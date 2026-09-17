Se fuga un preso condenado por asesinato durante una salida programada en Tarragona

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.
Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 20:09
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TARRAGONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra buscan a un preso que cumplía condena en la prisión de Mas d'Enric de Tarragona por un delito de asesinato que se ha fugado este jueves de un restaurante de comida rápida aprovechando una salida programada del centro penitenciario, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha confirmado Europa Press y ha avanzado el 'Diari de Tarragona', el preso se encontraba con otros cuatro internos junto a educadores de la prisión, ha dicho que iba al baño y se ha escapado por la puerta de emergencia.

Se trata de un recluso que ya había realizado otras salidas programadas y no se le considera conflictivo, según han explicado las mismas fuentes conocedoras.

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