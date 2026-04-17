La Fundació Bassat, galardonada por el fomento de las artes visuales en los Premis GAC 2026

Carmen y Lluís Bassat en una imagen cedida - GAC

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Carmen & Lluís Bassat recibirá la segunda edición del premio al Fomento de las Artes Visuales, otorgado por la organización de los Premis GAC 2026, integrada por Galeries d'Art de Catalunya (GAC) y Art Barcelona.

La entrega será el 26 de mayo durante la 19 Nit del Galerisme, en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), y con este galardón se reconoce el "papel determinante de la Fundació en la proyección del arte y el talento", informa GAC en un comunicado este viernes.

El presidente del comité organizador de los Premis GAC, Benito Padilla, este reconocimiento destaca "una plataforma de extraordinaria importancia en el mapa artístico de Catalunya, tanto para la difusión del arte y los artistas, como por su capacidad de dinamización del sistema cultural".