Fundació Bofill pide un salto en el gasto en educación pese a la prórroga presupuestaria

Archivo - Aula en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Bofill ha reclamado un compromiso a las instituciones para que den un salto cualitativo en el gasto en educación aunque 2026 vaya a comenzar sin nuevos presupuestos, tal y como ha anunciado la Generalitat.

La entidad apunta que el suplemento de crédito de 467 millones de euros aprobado en mayo de 2025 (que se sumó a los suplementos de marzo y abril de 2.167 y 1.301 millones) permitió, entre otros, dedicar 22,7 millones a la incorporación de 209 docentes y 352 profesionales de atención educativa, informa en un comunicado de este martes.

Para la fundación, es "inaplazable" impulsar nuevas políticas educativas, ya sea con un nuevo presupuesto durante 2026 o a través de suplementos de crédito, por lo que insiste que hacen falta acuerdos políticos con mayorías para hacerlo viable.

Un suplemento de crédito como el de mayo permitiría "incorporar educadores e integradores sociales a los centros más vulnerables, incrementar las horas de tutoría o de orientación a la secundaria, mejorar las ratios de las aulas de acogida o impulsar un plan de mejora de la comprensión lectora".

La entidad ha elaborado una lista de 17 medidas urgentes pendientes encaradas "a mejorar el día a día de los centros y las condiciones materiales y el acompañamiento del alumnado", que supondrían un aumento del 16% de la inversión en educación.

Por eso, ante la prórroga de las cuentas y de una negociación presupuestaria que continúa, la entidad pide "priorizar medidas como estas" para dar sentido a nuevos instrumentos como el Decreto de Orientación que debe aprobarse el primer trimestre de 2026, así como las acciones previstas en el Plan de Acción contra el Abandono Escolar Prematuro.