Archivo - La Fundació Dalí prevé digitalizar 600.000 capturas de sus fondos en tres años - FUNDACIÓ DALÍ - DÍDAC BALANZÓ - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Dalí ha puesto en marcha un proyecto de digitalización integral de sus colecciones y el archivo histórico que conserva con el que se prevé que hasta 600.000 capturas de sus fondos se pongan a disposición de la ciudadanía, con un presupuesto de 1,2 millones de euros a ejecutar en tres años.

Con el proceso, que empezó el pasado octubre y está previsto que finalice en 2028, se quiere alcanzar la cifra de más de 118.000 documentos (entre manuscritos, correspondencia, fotografías, documentos audiovisuales y sonoros y hemeroteca), y cerca de 15.000 bienes patrimoniales (como pinturas, dibujos, obra gráfica, esculturas, instalaciones, material de taller, indumentaria, mobiliario y utensilios de trabajo), informan en un comunicado.

Esta iniciativa responde a uno de los ejes estratégicos que el presidente de la institución, Jordi Mercader, se fijó al asumir el cargo en 2017: "preservar, conectar y proyectar el legado daliniano hacia el futuro".

Con estos recursos en sus manos, los investigadores podrán explorar a Dalí de una manera "intuitiva y profunda" y el archivo no sólo conservará información digital, sino que también vinculará datos y facilitará herramientas de búsqueda innovadoras.

La iniciativa incorpora herramientas de inteligencia artificial que permiten convertir los fondos en un archivo "vivo y consultable" de forma avanzada, ya que permite la búsqueda semántica por conceptos e ideas, la conexión entre bienes patrimoniales y documentos relacionados o la identificación de temas recurrentes (personajes, lugares, paisajes y elementos icónicos de la obra daliniana).