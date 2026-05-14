La Fundació Mies van der Rohe y Jordi de Casacuberta, Medallas del FAD 2026

El impresor Jordi de Casacuberta - ISABEL LUCIA/FAD

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Mies van der Rohe y el impresor Jordi de Casacuberta recibirán las Medallas del FAD 2026, que distinguen el trabajo y la trayectoria de personas, proyectos e instituciones por su trabajo en las artes y que se entregan este jueves en la Festa del FAD.

La junta del FAD ha decidido otorgar el galardón a la Fundació Mies van der Rohe por "su labor incansable en la preservación y difusión del legado arquitectónico", nacida a partir de la reconstrucción del pabellón alemán de 1929, informa la institución en un comunicado.

Ha destacado el papel de la fundación como "conector esencial entre la arquitectura europea y la ciudadanía" y su capacidad para fomentar la excelencia y la reflexión crítica.

También otorgará la medalla al impresor Jordi de Casacuberta por ser "un colaborador histórico" del FAD en la producción de litografías y por su dedicación incansable que le convierten en un referente del saber hacer artesanal.