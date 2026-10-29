La Fundació Miró de Barcelona incorpora 37 obras de la Colección Katsuta durante 10 años

Los hijos de Kazumasa Katsuta en la Fundación Miró. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Joan Miró ha incorporado a su colección 37 obras de Miró, 6 de las cuales no se habían expuesto nunca en España, procedentes de la Colección Kazumasa Katsuta con un depósito para los próximos 10 años.

Así lo han explicado en una rueda de prensa de este jueves la directora de la Fundación, Maribel López Zambrana; su presidenta, Sara Puig; la hija de Kazumasa Katsuta, Akiko Katsuta, y la jefa de Colecciones de la Fundación Miró, Teresa Montaner.

A partir de este jueves, el público puede ver 29 de las 37 obras expuestas en las salas de la fundación, mientras el resto de las obras del depósito se irán integrando de forma gradual, en el marco de la rotación habitual del centro.

DINAMISMO Y TRANSFORMACIÓN

López Zambrana, que ha asumido el cargo este octubre, ha asegurado que la colaboración con expertos internacionales y la investigación será "una de las prioridades" de la institución.

La incorporación de las nuevas obras es para ella un "claro ejemplo" del dinamismo y la capacidad constante de transformación de la Fundación, y contribuye a su vez a entender lo que Miró representó para la historia del arte del siglo XX.

Por su parte, Puig ha dicho que un depósito de larga duración, con vigencia de 10 años, permitirá abrir "nuevas líneas" de investigación y mantener el dinamismo de la colección.

UNA "FERVIENTE PASIÓN"

Akiko Katsuta ha explicado que su padre, que ha coleccionado obras de Miró a lo largo de su vida pese a vivir tan lejos de Catalunya, sigue manteniendo una "ferviente pasión" por el pintor a sus 87 años.

Ha dicho que su progenitor, patrón de la fundación desde 1999, le "rompe el corazón" tener las obras tan lejos, sabiendo que quizá no las pueda volver a ver, pero que sabe que es lo que el propio Miró hubiera deseado.

La colección de Kazumasa Katsuta está formada principalmente por obras de Miró procedentes de Pierre Matisse, que fue su marchante en Estados Unidos desde 1932, y se ha ampliado a lo largo de los años con obras procedentes de Raymond Queneau y René Gaffé, entre otros.

PERIODO DE EXPERIMENTACIÓN

Muntané ha dicho que los cuadros representan un periodo de "experimentación" que quizás no podía explicarse con los que tenían hasta el momento.

Las incorporaciones amplían la exposición actual, 'Joan Miró. Círculos', y concretamente dos de sus ejes: 'Abierto y Cerrado' y 'Ritmo'.

NUEVAS OBRAS

Entre las 37 obras destaca 'Pintura-poema' ('Bonheur d'aimer ma brune') (1925), una pieza "especialmente relevante" que con su caligrafía pone de relieve la voluntad de borrar fronteras entre pintura y poesía, y forma parte de un periodo decisivo en Miró.

El conjunto incluye 'Pintura' (1927), 'El cielo entreabierto nos devuelve la esperanza' (1954), 'Paisaje en la noche' (1966-1974) y 'Canción sobre fondo blanco' (1966).

Asimismo, también suman 2 lienzos de 1960, 'Pintura V/V' y 'Pintura IV/V', así como 6 esculturas y 2 cerámicas, entre otros.