Fundació Pimec nombra vicepresidente a Emili Rousaud, ceo de Factorenergia

Imagen de Emili Rousaud - FUNDACIÓN PIMEC

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundació Pimec ha aprobado el nombramiento de Emili Rousaud, fundador y consejero delegado de la comercializadora de energía Factorenergia, nuevo vicepresidente de la entidad, informa este martes en un comunicado.

A lo largo de su trayectoria, Rousaud ha ocupado cargos de responsabilidad en los ámbitos empresariales e institucionales, entre los que destaca su vinculación con Pimec, así como su participación en la Cámara de Barcelona, Fira de Barcelona y el FC Barcelona, detalla la fundación.

En concreto, la entidad ha destacado la defensa de Rousaud del talento sénior y la necesidad de contar con equipos multigeneracionales como un factor de la competitividad empresarial, en línea con los objetivos de la fundación de promover una economía más inclusiva.