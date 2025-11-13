La Fundació Puigvert supervisa el "primer" programa de trasplante renal robótico en Rumanía

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Puigvert de Barcelona, de la mano del médico adjunto de la Unidad de Urología Oncológica, Angelo Territo, ha supervisado y coordinado la inauguración del "primer" programa de trasplante renal robótico en Europa del Este, realizado hace unos días en Rumanía, informa este jueves en un comunicado.

Las intervenciones, efectuadas con éxito en el Hospital Sf.Constantin de Brasov --centro de referencia para los 23 países de Europa del Este--, en colaboración con el jefe de la Unidad de Cirugía y Trasplante Renal del mismo hospital, Bogdan Moldovan, representan un "avance histórico para el país y un nuevo paso en la proyección internacional" de la Fundación Puigvert.

El programa se inauguró con dos trasplantes de donante vivo, ambos entre dos parejas de hermanos, de entre 40 y 50 años, en las que dos personas donaron un riñón a sus respectivos hermanos.

Los procedimientos se llevaron a cabo utilizando el sistema robótico Da Vinci, que permite una cirugía mínimamente invasiva con beneficios significativos en términos de precisión, de reducción de complicaciones, de recuperación y de bienestar postoperatorio.

Territo ha asegurado que estos casos "no solo marcan un hito médico para Rumanía, sino también un ejemplo de cómo la colaboración internacional puede acelerar el acceso a técnicas quirúrgicas avanzadas que mejorar la calidad de vida de los pacientes".