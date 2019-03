La Fundació Tàpies y Albert Serra ahondan en la muerte en una exposición

Publicado 14/03/2019 12:52:46 CET

La muerte se aborda como algo "muy largo, lento y banal"

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Tàpies de Barcelona y el cineasta Albert Serra ahondan en la reflexión sobre la muerte en una exposición y una performance, respectivamente, en las que se mira la muerte como algo "muy largo, lento y banal", ha dicho en declaraciones a Europa Press, el director, Carles Guerra.

A su juicio, es una exposición epigonal "con un Tàpies que en sus últimos 20 años de vida comenzó a sentirse mayor y con miedos, junto a un Albert Serra que usa a Luís XIV como ejemplo de que la gloria más grande acabará podrida, muriendo por mucho que haya los mejores médicos de la corte".

Estos dos trabajos "miran la muerte como algo cercano": en primer lugar la exposición, 'Certezas sentidas', recupera una serie de obras de material sintético que Tàpies ponía en el suelo de su taller para tapar y proteger el suelo, y que Manuel J. Villel seleccionó para la única exposición que se ha hecho sobre estas piezas hace 28 años.

En rueda de prensa este jueves, la conservadora, Núria Homs, ha remarcado que en las piezas expuestas se despliega el repertorio de imágenes de Tàpies en las que predomina la idea de la muerte y el dolor, una temática enfatizada por bronces y tierras, con obras con nichos, cráneos y cruces.

Ha detallado que su preocupación por la muerte y el dolor llegó en un momento en el que él vivía un gran éxito y en el que estaba abriendo la fundación con su nombre, y ha considerado que con 60 años fue muy posible que tuviera conciencia del paso del tiempo y que la proyección de la fundación le planteara un "balance sobre su legado".

VÍDEO DE UNA PERFORMANCE

Respecto a la performance de Albert Serra, después de que estrenara en 2016 la película 'La mort de Louis XIV' sobre la agonía del rey Sol expirando solo en la cama tras sufrir gangrena, el cineasta organizó una performance en una galería de arte en Lisboa (Portugal) con la acción de la muerte bajo el título 'Roi Soleil', cuya filmación ahora se expone en la Tàpies.

Serra ha destacado que filmó aquella performance pese a que este tipo de acciones no están pensadas para ser grabadas: "Sólo en el último momento decidí coger una cámara y filmar algo".

Al cabo de un tiempo se dio cuenta de que estas imágenes, que almacenó como documento, contenían ingredientes inesperados, y aún habiendo estado él presente en la performance, no los había advertido: "Había signos y elementos invisibles al ojo humano".

A su juicio, hay una mirada que solamente las cámaras, despojadas de prejuicios, pueden captar, gracias a unas potencialidades que no tiene el ojo humano: "La cámara no piensa, no escucha el sonido, no hace asociaciones de ideas", ha destacado.

Ha agregado que las imágenes captadas por una cámara y su capacidad incisiva de penetración y revelación quedan meditizadas por el cineasta, mientras que con las imágenes al desnudo emergen nuevas dimensiones, y se ven "nuevas cosas".