Fundación Barrié, Teresa Portela y Blanco Diéguez (Nordex) entre los premiados por Aega-Cat

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la consellera de Igualdad de la Generalitat, Eva Menor, encabezan en Barcelona los XXI Títulos de Excelencia Galega 2026, que otorga la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aega-Cat) - AEGA-CAT

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la consellera de Igualdad de la Generalitat, Eva Menor, han encabezado este viernes en Barcelona los XXI Títulos de Excelencia Galega 2026, que otorga la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aega-Cat), encabezada por el empresario Amancio López Seijas.

Los 6 premiados son la escritora Espido Freire (categoría Artes), el médico Manuel Leyes Vence (Ciencias y Medicina), la piragüista Teresa Portela (Deportes), el periodista Javier Casqueiro (Comunicación), el ceo de Nordex, José Luis Blanco Diéguez (Empresa) y la Fundación Barrié (Acción Solidaria).

A la gala, en el Eurostars Grand Marina Hotel, también han acudido la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana; la teniente de alcaldía de Barcelona Maria Eugènia Gay; la vicepresidenta de Pimec, Mireia Cammany, y el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget, entre otros.

El presidente de Aega-Cat y de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha destacado que los premiados reflejan el talento y la diversidad de Galicia en muchos ámbitos y son un ejemplo de esfuerzo y compromiso: "Contribuyen a proyectar una imagen sólida y positiva de nuestra tierra".

Aega-Cat, con más de 300 empresas y presidida por López Seijas desde 2024, nació en 1989 para agrupar a los empresarios gallegos en Catalunya para potenciar las oportunidades de negocio, conservar las raíces y proyectar Galicia.