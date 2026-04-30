Fundación La Caixa aporta 50.000 euros a la iniciativa solidaria Magic Line para Sant Joan de Déu

Salida de los empleados de la Dirección Territorial Barcelona en la Magic Line. - DAVID CAMPOS-FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha aportado 50.000 euros a la caminata solidaria Magic Line Sant Joan de Déu, una iniciativa en favor de las personas en situación de vulnerabilidad que este año ha reunido a más de 12.000 participantes en distintos puntos de España, con una recaudación prevista superior a los 350.000 euros.

Más de 900 empleados de CaixaBank en Barcelona y sus familiares, organizados en 50 equipos, participaron este domingo en la 13 edición de la Magic Line Sant Joan de Déu, consolidando a la entidad como la organización con mayor movilización de grupos en la cita barcelonesa.

La aportación de Fundación La Caixa, cifrada en 50.000 euros, se suma a otros 25.000 euros recaudados directamente por los participantes impulsados por la Dirección Territorial de CaixaBank en Barcelona, elevando la contribución total vinculada a la entidad a 75.000 euros.

RUTA URBANA

Los participantes recorrieron una ruta urbana de 9 kilómetros por Montjuïc, con salida desde el HUB Experience 1 de CaixaBank y llegada a Les Fonts de Montjuïc, punto final de una jornada solidaria que por primera vez concentró todas las rutas de Barcelona en este conocido enclave.

La Magic Line Sant Joan de Déu se celebró simultáneamente en Barcelona, Lleida, Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, además de otras localidades con actividades complementarias, y prevé superar este año los 350.000 euros de recaudación para financiar programas sociales y sanitarios destinados a personas vulnerables.

MES SOCIAL DE CAIXABANK

La participación en esta iniciativa marca además el inicio del Mes Social de CaixaBank en Barcelona, que durante mayo desarrollará más de 450 actividades solidarias en la provincia para fomentar el voluntariado ciudadano.

Desde su creación en 2014, la Magic Line Sant Joan de Déu ha recaudado cerca de 4 millones de euros, destinados a más de 400 proyectos sociales y sanitarios que han beneficiado a más de 160.000 personas.