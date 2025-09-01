La Fundación La Caixa apoyará a más de 65.000 niños vulnerables en toda España este nuevo curso

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. - ARTURO CUENCA - FUNDACIÓN LA CAIXA

Ofrece refuerzo, talleres y ayudas para cubrir necesidades básicas

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa dará apoyo socioeducativo a más de 65.000 niños de 41.000 familias en situación de vulnerabilidad en España este nuevo curso, a través del programa CaixaProinfancia, que ofrece apoyo educativo, actividades de ocio, atención psicológica y ayudas básicas.

En un comunicado este jueves, afirma que el programa acompañará a estos niños en su proceso de desarrollo educativo y personal, y el objetivo es "luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo" para que las familias con dificultades puedan avanzar en igualdad de condiciones.

CaixaProinfancia ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

El director del programa, Albert Rodríguez, asegura que el objetivo es asegurar que "ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia", y defiende que la educación es la mejor herramienta para romper el círculo de la pobreza y para una sociedad más justa.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de toda España en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, "lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y familia".

EMPEZAR EL CURSO EN IGUALDAD

El programa incluye la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas para "aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas", y cada lote incluye una mochila y el material básico.

También pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños y jóvenes que más lo necesitan.