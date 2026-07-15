Fundación La Caixa atiende a más de 3.600 personas mayores en 2025 en su programa contra la soledad

Imagen de una de las actividades de verano organizadas por el programa Siempre Acompañados de la Fundación ”la Caixa - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Siempre Acompañados de la Fundación La Caixa, que busca dar respuesta a las situaciones de soledad y aislamiento de las personas mayores, atendió a más de 3.600 beneficiarios en 2025 en España.

En el marco de la iniciativa, la entidad ha impulsado para este verano actividades gratuitas orientadas a promover el bienestar físico, emocional y social, informa en un comunicado de este miércoles.

Incluyen sesiones centradas en la actividad física y el mantenimiento de hábitos saludables, charlas de carácter preventivo y educativo, promoción del bienestar emocional, participación social y fortalecimiento de las relaciones sociales, entre otros.

En la actualidad, el programa está presente en Málaga, Jerez (Cádiz), Murcia, Pamplona, Granada, Palma de Mallorca, Sabadell, Terrassa y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Tortosa (Tarragona), Girona, Tàrrega (Lleida) y Lleida ciudad, y ha aterrizado también en Lisboa y Oporto (Portugal).

PROPUESTA "COLECTIVA Y COMPARTIDA"

El objetivo del proyecto es dar respuesta a las demandas y necesidades en los meses de verano de las personas mayores de 60 años que forman parte de la comunidad, especialmente afectados por el calor, a través de una propuesta "colectiva y compartida".

Se busca la implicación de la ciudadanía y el entorno comunitario para construir alianzas y trabajar en red, con el fin de "sensibilizar a la ciudadanía" y minimizar las situaciones de soledad de las personas mayores.

BENEFICIOS

La evidencia científica muestra que hacer frente a la soledad aumenta la adaptación psicológica frente a la pérdida, la enfermedad o el estrés crónico; la mejora de la salud, el estado emocional y la esperanza de vida; el incremento de la calidad de vida, y la disminución de las probabilidades de enfermar y padecer demencia.

Asimismo, el programa ha constatado que fomentar las relaciones sociales facilitar llevar "una vida plena y con sentido".