Fundación La Caixa otorga 100 becas para "retener" y atraer talento de jóvenes investigadores

Foto de familia de la entrega de las becas. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha otorgado 100 becas a jóvenes investigadores para que desarrollen sus proyectos en España y Portugal con el objetivo de "retener" y atraer el talento, informa en un comunicado de este martes.

Del total de 100 becas, entregadas en un acto en el CosmoCaixa de Barcelona, 60 corresponden al programa de doctorado INPhINIT, y las otras al programa de posdoctorado Junior Leader, y ofrecen "salarios competitivos" y un programa de formación transversal.

En el caso de las de doctorado, se refuerzan aspectos como la comunicación científica, el bienestar emocional, el liderazgo y la financiación, mientras en posdoctorado las becas están diseñadas para "impulsar una carrera científica independiente".

En total, la entidad destinará a esta promoción de becas más de 22 millones de euros, con la cofinanciación de la Comisión Europea en el marco del programa marco Horizonte 2020.

"UN RECONOCIMIENTO AL TALENTO"

El director general de la Fundación La Caixa, Josep Maria Coronas, ha apuntado que las becas son "un reconocimiento al talento y al esfuerzo de los investigadores que las han obtenido".

"Cada uno de estos proyectos tiene el potencial de generar nuevo conocimiento, abrir nuevas vías de innovación y ofrecer respuestas a retos que repercutan directamente en el bienestar de la ciudadanía y en la construcción de un futuro mejor para todo el mundo", ha proseguido.

EL PERFIL DE LOS BECARIOS

De los 100 becarios seleccionados en esta edición, 41 son españoles y 59 son extranjeros, procedentes de 25 países; el que tiene más representación es Italia, con 14, seguido de Portugal, con 12, Alemania, con 5, y Bélgica y Polonia, con 3.

Las becas se han distribuido entre más de 70 centros de investigación y universidades de España y Portugal, mayoritariamente en ingeniería y tecnología biomédica (8 becarios cada una), astronomía, astrofísica y biología celular (6), y neurociencias básicas, física teórica y matemática, biología molecular y bioquímica y oncología (5).