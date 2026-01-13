La Fundación La Caixa promueve la reeducación de la dislexia en aulas de Primaria de toda España

Un niño sentado leyendo un libro - FUNDACIÓN LA CAIXA

La Fundación La Caixa, en colaboración con Change Dyslexia, ha puesto a disposición de todos los centros educativos de Primaria de España la herramienta digital Dytective, una plataforma para la detección y la reeducación de la dislexia en el alumnado.

Está basada en Inteligencia Artificial (IA), está disponible para todos los centros educativos interesados y el objetivo es "promover la inclusión educativa, reducir el fracaso escolar y garantizar a todo el alumnado el acceso a recursos especializados", informa en un comunicado este martes.

Esta plataforma con aval científico facilita la detección del riesgo de dislexia mediante una prueba de cribado y ofrece actividades personalizadas para la reeducación de las habilidades lectoras y escritoras.

La Fundación La Caixa destinará hasta 2,2 millones de euros en los próximos 5 años a poner la plataforma Dytective a disposición de más de 14.000 centros de educación primaria de España que podrán acceder a ella de forma totalmente gratuita.

Asegura que esta iniciativa tiene potencial para beneficiar a los más de 2,7 millones de alumnos escolarizados en toda España y "marcar un avance en la reducción de las barreras socioeconómicas que dificultan el acceso a la detección y al apoyo educativo del alumnado con dislexia".

RECURSOS PERSONALIZADOS

Desde el inicio de la colaboración se han registrado más de 1.500 centros educativos, de los cuales, más de 430 ya están utilizando la herramienta, con más de 3.400 alumnos activos.

Dytective permite realizar una prueba en línea de detección de dificultades de lectoescritura en 15 minutos y está dirigida a estudiantes de 7 a 17 años, e incluye más de 42.000 ejercicios diseñados para la reeducación de los procesos cognitivos implicados en la lectura y escritura, que se adaptan al perfil de cada alumno.

La directora de EduCaixa, Maria Espinet, afirma que acercar Dytective a todos los colegios "permitirá a la comunidad educativa acceder a recursos personalizados que fortalecen las habilidades lectoras y ayudan a reducir el fracaso escolar, especialmente entre estudiantes en situación de vulnerabilidad".

Por otro lado, la fundadora de Change Dyslexia, Luz Rello, ha expresado la voluntad de que ningún niño se quede atrás por una dificultad de aprendizaje no tratada y que con este apoyo de la Fundación La Caixa se podrá "acercar esta herramienta a miles de centros educativos para derribar barreras socioeconómicas y promover la igualdad de oportunidades".