La Fundación Dalí presta tres dibujos al museo Freud de Londres

Publicado 03/10/2018 17:39:43 CET

Están incluidos en la exposición 'Freud, Dalí and the Metamorphosis of Narcissus'

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Dalí ha prestado al Museo Freud de Londres (Reino Unido) tres dibujos para la exposición inaugurada este miércoles 'Freud, Dalí and the Metamorphosis of Narcissus', comisariada por la experta en Surrealismo Dawn Ades.

Según ha informado la fundación en un comunicado, la exposición, que podrá verse hasta el 24 de febrero de 2019, explora la conexión entre el padre del psicoanálisis y Salvador Dalí a partir de su encuentro en Londres el 19 de julio de 1938, hace ochenta años, cuando el ampurdanés acababa de pintar el óleo 'Metamorfosis de Narciso' y de escribir un poema con el mismo título.

Según Dalí, se trataba del primer poema y el primer cuadro obtenidos totalmente mediante la aplicación integral de su método paranoico-

crítico.

En 1938, después de varios intentos, Dalí consiguió que Freud le recibiera en su casa de Londres, recién instalado huyendo de la Viena ocupada; durante la visita pudo realizar unos esbozos a Freud, algunos de los cuales pertenecen a los fondos de la Fundación Dalí y han sido incluidos en este proyecto expositivo.

Aparte de éstos, en la exposición se verán pinturas, dibujos, fotografías, grabados, y documentos de Freud como cartas, manuscritos y libros, y paralelamente se han organizado charlas y conferencias en torno al narcisismo, la relación entre arte y psicoanálisis, Freud y el surrealismo y la deuda de Jacques Lacan con el método paranoico-crítico de Dalí.