La Fundación Dalí publica el primer número de la revista anual 'Dalí News'

Portada de la publicación - FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ

GIRONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gala-Salvador Dalí ha presentado este lunes en el Teatro-Museo Dalí de Figueres (Girona) el primer número de una nueva publicación titulada 'Dalí News', una revista de pensamiento que tendrá una periodicidad anual, informa en un comunicado.

Se trata de una revista de alcance internacional que toma como punto de partida la iniciativa editorial creada por Salvador Dalí en los años 40 y recupera "su espíritu crítico, visionario e interdisciplinar para abordar el pensamiento contemporáneo".

El primer número está dedicado a "la máquina de soñar", una visión en la que Dalí anticipaba la posibilidad de utilizar la tecnología para acceder de manera sistemática al mundo de los sueños y estimular la imaginación humana.

En los años 1945 y 1947, Salvador Dalí publicó en Estados Unidos un periódico autoeditado en dos números con el nombre de 'Dalí News', "concebido como un espacio de expresión libre desde el cual formular su pensamiento sin filtros ni condicionantes".

La Fundación Dalí recupera esta iniciativa editorial con la voluntad de actualizar su espíritu y de ofrecer una nueva plataforma de reflexión abierta al pensamiento contemporáneo: Dalí News surge como una revista inspirada en el universo intelectual de Dalí y orientada hacia el análisis de cuestiones actuales vinculadas con la cultura, la sociedad, el pensamiento, la ciencia o la creación.

Este primer número abre con un texto del presidente de la fundación, Jordi Mercader, que contextualiza el proyecto, y otro de la directora de los Museos Dalí, Montse Aguer, que articula el marco conceptual; e incluye artículos de 12 especialistas como Astrid Ruffa, Emmanuel Guigon o Joan Fontcuberta, entre otros.