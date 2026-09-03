Fundación Endesa abre la XII edición de RetoTech, el reto de innovación para alumnos

Acto de presentación de los proyectos 2025-2026 - ENDESA

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa ha abierto la convocatoria para la XII edición de RetoTech, el proyecto educativo de innovación y tecnología que busca acercar y promover el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM entre el alumnado de Educación Primaria y Secundaria de España, informa en un comunicado este jueves.

RetoTech "desafía" al alumnado y profesorado de centros escolares de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Catalunya, Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias y Madrid a desarrollar proyectos tecnológicos basados en programación, robótica e impresión 3D, aplicados a la resolución de necesidades reales de su entorno.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de BQ Educación y de la Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat en el caso Catalunya, donde han participado cerca de 11.100 estudiantes de 262 centros desde que se puso en marcha el programa en este territorio en 2020.

Los centros participantes recibirán kits tecnológicos que les permitirán empezar a trabajar en sus propuestas; asimismo, los docentes participantes contarán con formación semipresencial en las áreas clave del programa: emprendimiento tecnológico, robótica y programación.

17 PREMIOS

Fundación Endesa otorgará un total de 17 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los ocho festivales que tendrán lugar en cada comunidad autónoma al finalizar el curso escolar 2026-2027.

Tres de ellos corresponden a los Premios Fundación Endesa, escogidos por un jurado de Endesa y dotados con licencias de acceso a los itinerarios de aprendizaje tecnológico de Bitbloq; también se concederán 14 Premios Profesorado en el ámbito autonómico, que consistirán en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D, y serán escogidos por los profesores asistentes a los festivales.