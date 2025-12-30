Fundación HM organiza una visita de jugadores del RCD Espanyol al Hospital HM NensHospital HM Nens

Visita de jugadores del RCD Espanyol. - FUNDACIÓN HM

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación HM Obra Social Nens ha organizado un año más, junto al RCD Espanyol (RCDE), la visita navideña al Hospital HM Nens de Barcelona de una delegación del equipo de fútbol con jugadores y jugadoras, informa la compañía hospitalaria este martes en un comunicado.

Han acudido en representación de las plantillas de los primeros equipos Javi Puado, Pol Lozano, Ruth Frías y Marina Jover, quienes acompañados por el director médico de HM Nens y de la Fundación HM Obra Social Nens, Jordi Ortner, han visitado a niños ingresados en el centro y les han entregado regalos y fotografías del equipo firmadas por los jugadores asistentes.

Como parte de la comitiva del RCD Espanyol, han acudido el embajador Antoni Blanch; los representantes del club Alberto Ariza, Joan Capdevila y Quique Pérez; el representante de la Fundación RCDE, Alberto Fernández Díaz; el representante de la FCPE, Jose Manuel Acosta, y la voluntaria del RCDE Elisabeth Verde.