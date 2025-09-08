La Fundación IOR muestra estrategias "innovadoras" frente al cáncer de pulmón con KRAS mutado

Las terapias combinadas muestran "mayor actividad antitumoral" en células tumorales de pulmón

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estudios de la Fundación IOR han mostrado estrategias "innovadoras" frente al cáncer de pulmón con KRAS mutado como combinaciones de fármacos e inhibidores pan-RAS, ha informado en un comunicado este lunes.

La fundación ha presentado estos resultados en la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón en Barcelona, que se celebra hasta este martes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, anticipándose a la Semana Europea del Cáncer de Pulmón, del 10 al 17 de septiembre.

Las terapias combinadas que han testado in vitro e in vivo actúan de forma sinérgica y muestran "una mayor actividad antitumoral en las células tumorales de pulmón", según concluyen los autores de los trabajos.

El cáncer de pulmón no microcítico o CPCNP supone el 90% del cáncer pulmonar y es "altamente mortal": en el 30% de estos tumores hay mutaciones en el gen KRAS, de las cuales la más frecuente es la G12C.

El presidente de la Fundación IOR, Rafael Rosell, ha expuesto que se está investigando activamente el uso de terapias combinadas con inhibidores del punto de control inmunitario (ICIs por sus siglas en inglés), un tipo de inmunoterapia que ayuda al sistema inmune a reconocer y atacar las células cancerosas.

PRETRATAMIENTO DE OMEPRAZOL

Un estudio ha testado el pretratamiento de omeprazol combinado con fulzerasib, un inhibidor selectivo de KRAS G12C, aprobado en China en 2024 para el cáncer de pulmón no microcítico avanzado: ha logrado efectos sinérgicos antitumorales, a través de la supresión de distintas proteínas y al inhibir vías de señalización del cáncer.

Otro ha combinado el pretratamiento de omeprazol con sotorasib --inhibidor selectivo del gen KRAS en uso en España-- o selinexor --inhibidor de XPO1-- y ha constatado un aumento de la capacidad antitumoral de ambos fármacos en líneas celulares, incluidas en las resistentes a sotorasib; y la triple combinación de sotorasib, selinexor y omeprazol "ha sido especialmente efectiva".

El tercero combina el pretratamiento de omeprazol con tepotinib (inhibidor de c-Met) aprobado en España, o RMC-6236 (inhibidor de pan-RAS) en investigación: señala que combinar omeprazol con RMC-6236 mejora los resultados en líneas celulares de cáncer de pulmón de células no pequeñas con y sin la mutación KRAS G12C.

EL PAPEL DE CETUXIMAB

El cuarto analiza el papel de cetuximab --un anticuerpo monoclonal en uso-- con fulzerasib --pendiente de aprobación en España-- o sotorasib --aprobado-- y observa que esta combinación "inhibe la viabilidad de las células tumorales de cáncer de pulmón".

En este sentido, se ha comprobado que tanto fulzerasib como sotorasib "aumentan los niveles de fumarato", un aminoácido producido por la enzima argininosuccinato sintetasa 1 (ASS1); y que los niveles bajos de ASS1 en las células son indicadores de mal pronóstico, pero que aumentan tras el tratamiento con sotorasib.

Los investigadores afirman que, tras el resultado favorable de estos trabajos efectuados 'in vitro', con cultivos y de células de pacientes inmortalizadas, proseguirán con esta línea de investigación en modelos murinos y con embriones de gallina (CAM).