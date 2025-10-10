Fundación ManpowerGroup y Aedipe Catalunya abordan la empleabilidad inclusiva y sostenible

Uno de los debates de la jornada - FUNDACIÓN MANPOWERGROUP - AEDIPE CATALUNYA

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación ManpowerGroup y Aedipe Catalunya han abordado la empleabilidad inclusiva y las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), para construir entornos laborales diversos, sostenibles y equitativos.

Lo han debatido durante una jornada en el Palau Macaya de Barcelona con asistencia de representantes empresariales, institucionales y sociales comprometidos con estos objetivos, informan este viernes en un comunicado.

Han destacado la necesidad de alianzas entre asociaciones, empresas e instituciones en un escenario global en constante transformación, para responder a los retos sociales de la agenda ESG sobre factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

LA DEI COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIO

La directora general de Fundación ManpowerGroup, Loles Sala, ha defendido integrar la DEI en la estrategia de negocio, porque avanzar hacia entornos laborales más inclusivos "no solo impulsa la innovación y la productividad, sino que también refuerza la cohesión social y el sentido de propósito dentro de las organizaciones".

Su fundación, con más de 20 años de historia en España, tiene voluntad reforzar el compromiso con los colectivos más vulnerables, con formación, innovación y alianzas estratégicas.

El gerente de Aedipe Catalunya, Jordi Goro, ha dicho que las organizaciones tienen responsabilidades más allá de las laborales: "Promover la diversidad y la equidad significa construir una sociedad más justa y cohesionada, y eso solo se logra sumando esfuerzos entre empresas, instituciones y personas".

Para el director general de Forética, Germán Granda, "frente a la creciente complejidad de los retos globales, la diversidad y la inclusión son palancas estratégicas para generar valor sostenible y reforzar la resiliencia empresarial".

INCLUSIÓN PARA COLECTIVOS

Un debate posterior ha reunido a David Solera (Fundación Integralia), Amaia Elizalde (Tent España), Camila Matos (REDI) y Sònia Yanguas (Specialisterne), moderados por la directora de programas DEI de la Fundación ManpowerGroup, Anna Delclòs: explicaron iniciativas concretas que abren oportunidades laborales a personas con discapacidad, refugiados, talento senior y comunidad LGTBIQ+.

La jornada ha concluido con los testimonios de los jóvenes Ainhoa Castaño Martos y Astrid Vallejo sobre qué implica una discapacidad al entrar y desarrollarse en el trabajo.