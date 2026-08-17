Fundación Mapfre celebra el Día de la Fotografía con entrada gratuita a su exposición en Barcelona

Edificio del KBr de la Fundación Mapfre en Barcelona. - FUNDACIÓN MAPFRE

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mapfre ofrecerá entradas gratuitas al Centro de fotografía KBr de Barcelona con motivo del Día Mundial de la Fotografía, que se celebra este miércoles 19 de agosto, ha informado la entidad en un comunicado este lunes.

El centro recoge 2 exposiciones que se podrán visitar hasta el 6 de septiembre: 'Minor White' y 'Joaquín Tusquets de Cabirol. La forma elocuente', dedicadas a figuras destacadas de la fotografía del siglo XX.

La primera engloba unas 250 copias de época de White, uno de los mayores fotógrafos estadounidenses del siglo XX, y constituye la primera gran retrospectiva de la obra del autor en Europa, además de que también incluye otros de sus trabajos y una treintena de objetos que completan la aproximación a su carrera como profesor, editor y comisario.

La segunda presenta la obra de Cabirol, fotógrafo catalán "amateur" activo durante las décadas de 1940 y 1960 que mostraba cómo era la vida cotidiana en la posguerra, recoge unos 5.000 negativos y cerca de 1.000 copias positivadas, en honor a la reciente recuperación e identificación de gran parte de sus fondos.

La exposición, que ha contado con la colaboración de la Fundación Photographic Social Vision, la entidad que custodia y preserva el archivo fotográfico, pondrá las entradas a la venta en taquilla a partir del mismo día 19, pero ya están disponibles en la web de la Fundación.

Por otro lado, el KBr Fundación Mapfre y Port Olímpic presentan un concierto de jazz el día 19 a las 19.30 horas en el Muelle de Mestral inspirado en la exposición de Minor White, que forma parte del programa 'KBr live', de la mano de 4 estudiantes del Conservatorio Liceu.