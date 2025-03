Fundación Once y NTTData defienden la IA generativa contra la soledad en la discapacidad

Portada del estudio - FUNDACIÓN ONCE - NTTDATA

Llaman a adoptar la IAG de manera "consciente y responsable" en un estudio

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Once y NTTData han presentado este martes en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), un estudio sobre cómo la IA generativa (IAG) puede ser una "aliada" en la soledad no deseada de personas con discapacidad.

Afirman que la IA generativa puede "mitigar el aislamiento involuntario que sufren a veces estos ciudadanos" y advierte también de que su uso inadecuado presenta el riesgo de aislar aún más al individuo si se concibe como un sustituto de la interacción social, informan en un comunicado.

El estudio se ha hecho en tres fases: en la primera se realizó una investigación para analizar la relación entre la IAG y la soledad no deseada en personas con discapacidad; en la segunda, entrevistas con personas con discapacidad y expertos; y en la tercera, se evaluaron los escenarios en los que la IAG podría mitigar esta soledad.

Durante la segunda y tercera fase, se realizaron diversas entrevistas "principalmente" a dos grupos participantes: usuarios de IAG entre los 29 y los 52 años, y personas expertas en IAG que proporcionaron conocimientos teóricos y prácticos sobre el diseño e implementación de soluciones basadas en IA.

Este estudio determina que el sentimiento de soledad no deseada en personas con discapacidad está influenciado por factores emocionales, sociales y estructurales.

Entre los principales "disparadores" destacan accidentes, mudanzas, rechazo social y barreras de accesibilidad, los cuales restringen significativamente las oportunidades de inclusión social y participación en la comunidad.

Un hallazgo destacado del estudio es la asociación de la soledad no deseada con ciertos momentos y con el entorno del hogar: esta soledad tiende a intensificarse en momentos específicos de la rutina diaria, especialmente durante la noche y los fines de semana.

APOYO EN LA VIDA DIARIA

En este estudio, además de explorar la experiencia de la soledad no deseada en personas con discapacidad, se ha investigado el papel de la inteligencia artificial generativa como tecnología de apoyo emocional y como complemento en la rutina de las personas.

Este enfoque permitió identificar tanto las oportunidades como los riesgos asociados a la adopción de estas herramientas en el contexto de la discapacidad y la soledad no deseada, y se identificaron aspectos "clave" a través de entrevistas con personas con discapacidad y expertos.

Uno de los hallazgos más "relevantes" es el antropomorfismo que las personas usuarias asocian con la IA generativa: al interactuar con estas tecnologías mediante comunicación escrita, visual o de voz, tienden a percibirla como real o a atribuirle características y personalidad, creando en algunos casos un vínculo emocional.

INTERACCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Este intercambio comunicativo, que simula la interacción humana, representa un avance "significativo" en la relación persona-máquina, eliminando barreras relacionadas con el conocimiento técnico o el formato de la información.

Por último, el estudio ve imprescindible encontrar un equilibrio entre regulación, innovación y sensibilización, ya que la IAG puede transformar múltiples aspectos de la sociedad y la economía, "pero su adopción debe hacerse de manera consciente y responsable".