La Fundación Pasqual Maragall pide a las administraciones un compromiso "sólido" frente al Alzheimer

Maragall, Navarro y Ortiz durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ha pedido una compromiso "sólido", sostenido en el tiempo y coordinado entre todas las administraciones para hacer frente al Alzheimer, en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de las demencias.

Lo ha dicho en una rueda de prensa de este miércoles en motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre, en la que ha pedido "invertir mucho más" para que los recientes avances en biomarcadores y prevención lleguen a la práctica clínica, a los afectados y a las familias.

El Alzheimer afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mayores de 65 años a nivel mundial, lo que supone cerca de 1 millón de personas en España y alrededor de 150.000 en Catalunya; además, las familias asumen la atención en más del 80% de los casos y se hacen cargo, de media, del 87% de su coste total, calculado en unos 42.000 euros por persona afectada.

Además, la presidenta ha subrayado que el número de demencias podría duplicarse de aquí a 2050, por lo que el sistema sanitario debe adaptarse, con nuevos diagnósticos y nuevos recursos, personal formado y circuitos asistenciales coordinados.

Ha defendido también hacer una sociedad "más inclusiva", que favorezca que las personas diagnosticadas puedan vivir una vida normal y feliz durante el máximo de tiempo posible, en su casa, su barrio y su entorno, a la vez que se impulsa el apoyo a las familias.

AVANCES CIENTÍFICOS

El director de la Fundación Pasqual Maragall, Arcadi Navarro, ha destacado que en los últimos 5-7 años ha habido muchos avances en biomarcadores en sangre, que permiten detectar precozmente la enfermedad, así como en cuanto a prevención: actualmente se sabe que existen 14 factores de riesgo (como la tensión arterial, la vida social o la sordera) que pueden usarse para retrasar o evitar el Alzheimer.

Navarro ha destacado que actualmente se están investigando, a nivel global, un "récord absoluto" de 158 moléculas como opciones terapéuticas para el Alzheimer, que van más allá de contrarrestar la proteína tau y la beta amiloide y que se centran también en fases primerizas o incluso preclínicas de la enfermedad.

Ha apuntado que incluso se está estudiando una terapia génica en Australia, que en ratones ha permitido contrarrestar el Alzheimer y que ahora se estudiará en humanos, si bien matiza que la mayoría de resultados en ensayos en modelos de ratón no suelen poder trasladarse a las personas.

En ese sentido, Navarro ha dicho que, dada la cantidad de ensayos clínicos de fase 1 o 2 que están en marcha, cabe esperar durante los próximos años que haya algún resultado positivo en algún ensayo de fase 3 que permita avanzar en la práctica clínica.

ÁMBITO SOCIAL

La directora del Área Social de la Fundación Pasqual Maragall, Laia Ortiz, ha insistido en la necesidad de que, en una época en que la enfermedad se detecta cada vez antes, y es larga y progresiva, las personas diagnosticadas deben tener "un proyecto de vida lo más digno posible".

El 88% de personas con Alzheimer han sufrido algún tipo de discriminación, por lo que entiende que deben eliminarse los obstáculos que se les ponen aprovechando el conocimiento y poniéndolo "al servicio del cambio y la transformación social".

También remarca que debe ofrecerse información "comprensible" a las personas con Alzheimer y acompañarla para que tomen ellos sus propias decisiones, así como cuidar y dotar de herramientas a quienes cuidan a las personas diagnosticadas.