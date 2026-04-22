Fundación Pimec y la Diputación de Barcelona califican el talento sénior de "palanca" económica

Imagen de la jornada 'Penses en competitivitat? Pensa en sènior' - PIMEC

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pimec y la Diputación de Barcelona han destacado el creciente peso de las personas sénior como una "palanca" para la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial, dado el creciente peso de este grupo de edad dentro de la población, que ya supone un 34% del total en España.

Esta ha sido la idea principal de la jornada 'Penses en competitivitat? Pensa en sènior' celebrada conjuntamente este miércoles en Barcelona, y que ha reunido a diferentes expertos, empresas y administraciones, informan ambas entidades en un comunicado.

En el marco de la jornada, el consejero asesor del Centre d'Investigació Ageingnomics de la Fundació Mapfre, Iñaki Ortega, ha destacado la necesidad de aprovechar este capital humano en un contexto de cambio demográfico, por el que ya hay 16,7 millones de personas con más de 55 años en España.

El presidente de la Fundación Pimec, Josep González, ha remarcado que el talento sénior funciona pero que aún no se está aprovechando y defendido un "cambio de mirada" para integrarlo en las estrategias empresariales, mientras que la diputada de desarrollo económico y turismo de la Diputación, Ana María Martínez, ha puesto en valor los Serveis Locals d'Ocupació para conectar este colectivo con oportunidades laborales.

Según los datos compartidos por la diputación, el 31,3% de las personas atendidas en estos servicios en 2025 tenía más de 49 años, de los cuales un 31,8% encontró trabajo: "Son una pieza fundamental en todo el proceso de intermediación laboral", ha explicado la Martínez.

MESAS REDONDAS

La jornada también ha acogido dos mesas redondas, que han contado con la participación del presidente del grupo Bon Preu, Joan Font; la directora general de Frit Ravich, Judith Viader; la directora general de Alfatorres Doors Engineering, Concha Fuentes; el director general de Grupo Mullor, Roger Polls; y el concejal y la técnica de Desenvolupament Econòmic de Masquefa (Barcelona), Roger Vàzquez y Cristina Branera, y el profesor emérito del Iese Business School, Pedro Nueno, entro otros.

Los participantes han señalado que la competitividad empresarial no puede entenderse "sin una gestión inclusiva del talento", y hecho un llamamiento a que las empresas e instituciones impulsen un cambio cultural para que valoren a este grupo de población como un activo estratégico.