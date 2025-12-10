La Fundación Princesa de Girona entrega los I premios a los Valores de Jóvenes Deportistas

Los premiados con los galardones Valores de Jóvenes Deportistas de la Fundación Princesa de Girona - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha entregado este miércoles los galardones a los Valores Jóvenes Deportistas 2025, en que ha reconocido a 3 deportistas en categoría femenina, a otros 3 en categoría masculina, y ha entregado el reconocimiento oficial a una entidad, en la que ha sido la primera edición de este galardón.

El objetivo de estos galardones es poner "rostro y voz" a jóvenes referentes del mundo del deporte que lo sitúan como una herramienta de crecimiento personal, impacto social y transformación colectiva.

Han asistido a la ceremonia, entre otras autoridades, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil.

PREMIADOS

En categoría masculina, ha recibido el reconocimiento de oro el nadador extremeño Guillermo Gracia; el de plata el gimnasta rítmico vasco Eneko Lambea, y el de bronce el golfista canario Javier de Bethencourt.

En categoría femenina se ha reconocido con el oro a la gimnasta rítmica aragonesa Inés Bergua; con la plata a la skater gallega Julia Benedetti, y con el bronce a la escaladora castellanoleonesa Iziar Martínez.

La entidad reconocida en esta primera edición es la Asociación Autismo Melilla, una organización sin ánimo de lucro que desde 2018 busca mejorar la calidad de vida de personas con trastorno del espectro autista y de sus familias.

El jurado, formado por deportistas y exdeportistas profesionales y periodistas, ha destacado su tarea para que el deporte sea una herramienta de inclusión social, desarrollo personal y acompañamiento educativo, "demostrando que la actividad física no sólo refuerza el cuerpo, sino también la autoestima y la autonomía de las personas".

SALVADOR ILLA

Illa ha subrayado la importancia de los valores en el deporte, en contraposición a los "signos preocupantes de deshumanización", polarización, individualismo y competitividad de la sociedad actual, y ha añadido que la importancia del deporte es compartirlo sin importar creencias, ideas o culturas, y que para ello son importantes los referentes.

"Cuando un niño sube a una bicicleta o se pone un arnés para escalar, o se tira a la piscina, antes seguramente habrá fijado en algún deportista que para él es un referente. Por eso necesitamos deportistas comprometidos que, además de la excelencia deportiva y técnica, transmitan valores", ha defendido.

FRANCISCO BELIL

Belil ha sostenido que estos premios reconocen al deporte como una herramienta que transforma, "no solo para el que compite, sino también para toda la sociedad".

Ha afirmado que los valores en muchas ocasiones no se miden por medallas o diplomas, sino por la actitud y el esfuerzo que demuestran los premiados: "Gracias a todos por hacer de este deporte un motor de transformación positiva para la sociedad, especialmente pensando en nuestras nuevas generaciones".