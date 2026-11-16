La Fundación Princesa de Girona selecciona 5 proyectos innovadores en su campus de Lloret (Girona)

Participantes en el campus 'Generación propósito' de la Fundación Princesa de Girona - ORIOL ALELLA/FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

GIRONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha seleccionado 5 proyectos innovadores en salud, educación, inserción laboral y sostenibilidad en su campus 'Generación propósito', que celebró en Lloret de Mar (Girona) y que reunió a 53 jóvenes emprendedores.

El encuentro, celebrado del jueves al domingo en los espacios de Costa Brava Hub - Grup El Trull, culminó con la selección de estas cinco iniciativas que accederán a una nueva fase de aceleración con el acompañamiento de AtticoLab, informa este lunes en un comunicado.

Los cinco proyectos ofrecen soluciones a retos sociales e incluyen el uso de la IA para mejorar la atención sanitaria, facilitar el acceso a oportunidades laborales y reforzar el bienestar emocional en las aulas, así como el desarrollo de materiales biodegradables y tratamientos dermocosméticos inclusivos.

La directora de Programas de Talento de la fundación, Gema Guzmán, ha asegurado que están creando "una comunidad de talento joven emprendedor con impacto social en todo el Estado".

Los participantes en el campus presentaron sus iniciativas en un 'elevator pitch' y defendieron 17 proyectos ante un jurado, que ha valorado la capacidad de comunicación de las propuestas, su potencial de crecimiento e impacto social, y que ha seleccionado los 5 iniciativas: BeeZac, Ethera, Pacer, Tide to Tierra y TomaNota.