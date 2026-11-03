El Gabinete Jurídico de la Generalitat estudiará si las plataformas incumplieron la ley en Blocus

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha acordado examinar si las plataformas tecnológicas incumplieron sus obligaciones legales y, si es necesario, emprender acciones para exigirles responsabilidades en relación a los disturbios del 24 de octubre en Barcelona vinculados al fenómeno Blocus.

Así lo ha anunciado este martes la consellera de Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa, en la que ha precisado que el objetivo de este acuerdo es "determinar eventuales responsabilidades sin cuestionar en ningún caso la libertad de expresión, de información y de manifestación".

Con esta finalidad, el Govern ha encargado a la Direcció General de la Policia, con el apoyo de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, un informe técnico sobre el uso de las redes sociales en los disturbios y los indicios de incumplimiento por parte de los prestadores de estos servicios.

También ha encomendado al Gabinete Jurídico de la Generalitat que estudie las acciones legales y judiciales procedentes contra las plataformas digitales y las personas responsables de las mismas que hayan podido incumplir los requerimientos de las autoridades o desatender sus obligaciones de cooperación en el esclarecimiento de estos hechos y en la prevención de nuevos disturbios.

Asimismo, se ha creado un marco de coordinación permanente entre la Secretaria del Govern, el Gabinete Jurídico y la Conselleria de Interior y Seguridad Pública para articular las medidas que se deriven de este acuerdo.

La portavoz también ha ratificado el apoyo a la colaboración continua de los Mossos d'Esquadra con la Fiscalía, el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo aquello que excede las competencias de la Generalitat.

CIERRE DE PLATAFORMAS

"Si cualquier medio de comunicación --escrito, radiofónico, de cualquier tipo-- hubiera avalado, propiciado o alimentado una convocatoria de este tipo, haciendo un llamamiento a la violencia y a hechos delictivos, el peso de la ley caería sobre este medio y sobre sus responsables. Por lo tanto, las plataformas no pueden lavarse las manos en esta cuestión y debemos actuar de la misma manera que se haría con un medio de comunicación tradicional", ha expresado.

Preguntada si hay plataformas que han incumplido con sus obligaciones, Paneque ha dicho que "en algunos casos efectivamente se ha procedido al cierre de esta información", como fue el caso de una cuenta de Telegram, pero que esto debe hacerse extensivo a todas las redes sociales, sin especificar cuáles podrían no haberlo hecho.