Gabriel Rufián: "Vox solo es Cs a las cuatro de la madrugada. Es Cs desinhibido"

ERC asegura que Junqueras debutará en campaña ofreciendo "mano tendida y diálogo"

El número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha criticado este jueves a Cs y a Vox, y ha considerado que, pese a presentarse por separado, son dos candidaturas similares: "Vox solo es Cs a las cuatro de la madrugada. Es Cs desinhibido".

En un mitin en la plaza de la Fragata de Sitges (Barcelona), Rufián ha asegurado que ambos partidos, junto al PP, representan "la peor política del mundo", y ha garantizado que votar a ERC es construir un dique contra los postulados de estas fuerzas políticas.

Rufián ha considerado que existe en España un auge del fascismo y ha reprochado a PSOE y Podemos no combatirlo con contundencia: "Nosotros, hoy, a esta izquierda de caviar le decimos que al fascismo no se le apacigua, se le combate y se le destruye".

Ha considerado que PP, Vox y Cs representan a los mismos que lucharon para acabar con la II República en España y que entonces ya "robaron un país, una patria, una república, y los derechos civiles, sociales y nacionales" de muchas personas.

El candidato republicano ha vuelto a pedir el voto para ERC del votante socialista catalanista que esté desencantado con el PSC y que siente "vergüenza y rabia" por tener ministros como el de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Ha pedido a los presentes salir a buscar a vecinos, amigos y familiares que estén dispuestos a cambiar el PSC por ERC: "Si comparten los valores de la democracia, la libertad y la justicia social, son de los nuestros. Nos da igual la bandera que tengan en el balcón o en el corazón".

LA GRAN INCÓGNITA

Ha mantenido la gran incógnita que ERC no despejará en campaña, y es si estarán en disposición de investir a Pedro Sánchez si sus votos son decisivos, y ha dicho que tomarán una decisión en función de qué Sánchez se encuentren tras los comicios.

También ha reivindicado los 88 años de historia del partido y ha pedido a los militantes y simpatizantes que no acepten lecciones de otras formaciones del mismo espacio ideológico: "No aceptéis ninguna lección de republicanismo, ni de independentismo ni de izquierdas porque sois Esquerra Republicana de Catalunya".

DEBUT DE JUNQUERAS

La número tres de ERC a las generales, Carolina Telechea, ha explicado que este jueves ha visitado en la cárcel al candidato y líder del partido, Oriol Junqueras, con el que ha preparado la intervención que éste hará el viernes en un acto electoral --el primero que hace, tras ser autorizado por la Junta Electoral Central--.

Ha avanzado que el líder republicano debutará en esta campaña ofreciendo "mano tendida y diálogo con todos, incluso con los que lo encarcelaron", y que asegurará que ERC no debe afrontar la próximas legislatura en el Congreso poniendo líneas rojas en las negociaciones.

"Nos dirá que siempre, siempre, siempre tengamos un palabra amable, una palabra de respeto aunque los otros no la tengan por nosotros. Que no pongamos líneas rojas y que no las pondremos", ha resumido la diputada independentista del Congreso.

La candidata de ERC a las elecciones europeas y pareja del exconseller Raül Romeva, Diana Riba, también ha llevado un mensaje de los presos y es que hay que seguir defendiendo una república para Catalunya para unos mejores derechos sociales y "sin excluir a nadie".