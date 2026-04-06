La Galera publica 'El zoo d'en Pitus' en formato cómic en el 60 aniversario de la obra

Cubierta de 'El zoo d'en Pitus' de Sebastià Sorribas en formato cómic - LA GALERA

BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Galera publicará este martes el clásico 'El zoo d'en Pitus' de Sebastià Sorribas en formato cómic, coincidiendo con el 60 aniversario del libro.

Lo hace de la mano del editor y especialista en cómic Carles M.Miralles y con los dibujos de Maria Martínez (Galleta Maria), muralista y una de las voces más prometedoras de la ilustración valenciana, informa la editorial en un comunicado.

La novela presenta la historia de Pitus, un niño con una enfermedad que solo puede curarle un especialista de Suecia, y narra como sus amigos del barrio del Raval de Barcelona montan un zoo para recaudar dinero y pagarle el viaje.

El sello La Galera ha señalado que 'El zoo d'en Pitus' "continúa hablando 60 años después con la misma fuerza de la amistad, la solidaridad y el compromiso colectivo que la convirtieron en un referente".

Galardonado con el Premi Folch i Torres de 1965, se convirtió en el primer título de la colección 'Els Grumets de La Galera' y contó con las ilustraciones de Pilarín Bayés.

Sorribas (1928-2007) centró sus obras en el retrato de los barrios populares como el Raval, su obra fue reconocida en galardones como el Serra d'Or y el Premi de Literatura Infantil de la Generalitat y publicó libros como 'Viatge al país dels lacets' y 'La cinquena gràcia de Collpelat'.