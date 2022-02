Gallego (Vox) pide a Borràs dimitir por su "deriva autoritaria" en el caso de Juvillà

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Antonio Gallego ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de no aclarar suficientemente lo ocurrido con el caso del exdiputado 'cupaire', Pau Juvillà, tras dar explicaciones este lunes en una Junta de Portavoces pública, y le ha instado a dimitir por su "deriva autoritaria".

Lo ha dicho durante su intervención en la Junta de Portavoces pública, en la que Borràs ha dado explicaciones sobre la retirada del escaño de Juvillà y en la que Gallego ha exigido que se cumplan las leyes y las sentencias, y ha sostenido que la presidenta de la Cámara debe "dirigir el Parlament de una mejor manera y dejar de convertirlo en un circo, como ha hecho durante estas semanas".

Ha reprochado a Borràs su propuesta de paralizar la actividad parlamentaria tras la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) sobre Juvillà por querer "quedar bien, como la heroína del separatismo, y que al final solo ha sido una tramposa ante propios y extraños".

Gallego ha afirmado que con esta actuación Borràs ha querido hacer de "candidata de Junts, y no de la presidenta de todos", por lo que cree que debería dejar la Presidencia de la Cámara.

"Hizo todo esto para parecer más valiente que (Roger) Torrent y al final usted plegó velas. Ha sido todo esto un vodevil que no se entiende. No tendría que estar ni un minuto más en esta Presidencia. Que dimitir no es un nombre ruso señora Borràs, y hoy es un buen día para hacerlo", ha zanjado.