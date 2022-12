Garamendi (CEOE) dice que los sindicatos plantean "una situación imposible" para subir el salario

Ve igual de fundamental y respetable que exista un Gobierno como una oposición

El recién reelegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que los sindicatos plantean "una situación imposible" en relación a subir los salarios según la inflación.

Así lo ha respondido en una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, al ser preguntado por si su condición de no indexar los salarios con la inflación en el Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es inamovible.

"Posiblemente es inamovible por parte de los sindicatos. ¿Por qué no damos la vuelta a la pregunta? Cuando alguien plantea en una mesa una situación imposible, no vale decir que el que dice que no es este señor", ha añadido.

Garamendi ha dicho que es evidente que los salarios deben subir, pero se debe "ver cómo ver cómo se gestiona esa subida para que no genere inflación de segunda ronda".

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Sobre si la CEOE puede respaldar un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SIM) para 2023, ha dicho que dependerá del planteamiento y que la patronal aceptó "la indexación con la promesa del ministro de que había que instaurar un factor de sostenibilidad".

Ha acusado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de aprobar el mecanismo de equidad intergeneracional sin pactar y con unos planteamientos que tacha textualmente de rechazables: "No está cumpliendo lo que nos prometió".

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEOE

Sobre si el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, repetirá como vicepresidente de la CEOE, ha dicho que Foment "es importantísima en la CEOE, lo ha sido siempre, lo va a seguir siendo y en ningún caso nadie va a ser excluido de esta casa" pero que, de todos modos, anunciará el nuevo Comité Ejecutivo definitivo el 21 de diciembre.

Al preguntársele si se podría interpretar como un castigo si Sánchez Llibre dejara de ser vicepresidente, ha dicho que lo importante son "las organizaciones, las empresas y en este caso, Catalunya, que para mí es importantísima".

QUE LAS EMPRESAS "PUEDAN VOLVER CON TRANQUILIDAD A CATALUNYA"

Para Garamendi, "es fundamental darle la importancia que tiene y el apoyo que necesita, también para que todas las empresas y en este caso las catalanas puedan volver con tranquilidad a Catalunya".

Ha dicho que las relaciones con Foment no están mal y que sus viajes a Barcelona o a otros puntos de Catalunya son los mismos o más, ha dicho, que a otros lugares de España: "Nadie habrá visto en ningún momento que yo no haya colaborado. No es un tema de personas, es de empresas, de organizaciones y de país".

GOBIERNO Y OPOSICIÓN

Sobre su posición acerca del Gobierno y de la oposición, ha defendido que la CEOE no puede "compartir leyes a la carta, ni impuestos a la carta, que es lo que se está planteando en muchos momentos", y ha dicho que es tan fundamental y respetable que haya un Gobierno como que exista una oposición.

"Cuando me han preguntado qué opino del señor Feijóo, digo que es un señor que ha sido presidente de la Xunta de Galicia muchos años, votado con abrumadora mayoría por los gallegos, que ahora está de presidente del partido de oposición y merece todos mis respetos", ha detallado.