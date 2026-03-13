García Brustenga (Industria) ve clave que Europa vaya "junta" para seguir siendo competitiva

Archivo - Imagen del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha afirmado este viernes que aunque todos los recursos son limitados, incluidos aquellos destinados a apoyar a las empresas, "la clave que Europa ha empezado a ver es que tenemos que ir todos juntos" para conseguir así mantener la competitividad.

"No podemos, los 27 socios que somos en este club que es Europa, ir a invertir en lo mismo y hacernos competencia entre nosotros. Estados Unidos y China van todos a una", ha defendido García Brustenga este viernes en declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro con el vicepresidente y secretario de la Unió Empresarial Intersectorial, Federic Delmàs, y la presidenta de Pimec Vallès Oriental, Àngela Subirachs.

Así, preguntado sobre esta limitación para responder a todos los retos que afrontan las pymes industriales, en el corto, medio y largo plazo, el secretario de Estado ha subrayado que Europa debe avanzar hacia una unión de mercados, y que tanto el tecnológico, energético y bancario "sean uno solo y podamos tener músculo".

Cada día, ha explicado, salen noticias que obligan al Gobierno a plantear medidas que respondan a los retos, pero ha valorado que "es una suerte que ya estuviéramos en esta línea desde hace años, con la idea de autonomía estratégica, refuerzo industrial y reindustrializar nuestro territorio".

En relación con el estallido del conflicto en Oriente Medio, García Brustenga ha confirmado que el Gobierno está trabajando en qué medidas de apoyo a las empresas serán necesarias, "igual que hicimos con la guerra en Ucrania o el Covid".

Más allá de la actualidad, el secretario de Estado de Industria se ha referido a la competitividad como uno de los principales retos de la industria en Europa, España y Catalunya, y defendido la importancia de apostar por la transición energética y digital, así como por el 'Made in Europe'.

"Por un lado tenemos unas políticas comerciales cada vez más proteccionistas, y por el otro una hipercompetitividad de un producto asiático, especialmente chino, que además de ser barato, como lo ha sido siempre, ya está en calidades y tecnologías que en ocasiones están por encima del nuestro", ha detallado.

EMPRESAS

El vicepresidente y secretario de la Unió Empresarial Intersectorial, por su parte, ha enumerado diferentes retos empresariales, como la necesidad de crecimiento de las empresas, la internacionalización, la productividad o el valor añadido de los productos europeos, "además de todos los retos que nos plantea el entorno global".

"Lo que pedido al Gobierno es apoyo en todo lo que esté en su mano. Ahora mismo, si tenemos todo el tema de los carburantes que nos puede afectar, estamos esperando alguna medida que nos ayude a intentar que los costes no se disparen", ha explicado Dalmàs.

También ha hecho un llamamiento a cuidar la industria, que ha defendido, si no "igual acabará cambiando de manos y yendo a capital extranjero, y este no tomará las mismas decisiones que las empresas familiares arraigadas en el territorio", ha alertado.