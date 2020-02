Gardiner inicia en el Palau de la Música su gira de las Sinfonías de Beethoven: "Un animal político"

Publicado 10/02/2020 12:35:25 CET

Sobre el Brexit: "Deploro esta decisión fatídica"

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta británico Sir John Eliot Gardiner inicia en el Palau de la Música Catalana su gira junto a la Orquestre Révolutionnaire et Romantique para interpretar la integral de las nueve Sinfonías de Ludwig Van Beethoven, que ha definido como "un animal político".

Lo ha dicho en rueda de prensa en Barcelona, primera parada de la gira que también lo llevará a Nueva York, Chicago, Londres y Atenas, en la que llevará a cabo el "reto a nivel interpretativo" que supone la obra de Beethoven, del que este año se cumple el 250 aniversario de su nacimiento.

Gardiner ha remarcado que no cree que Beethoven necesite un aniversario para ser reivindicado, pero que las efemérides son una buena ocasión de descubrir si su interpretación sigue siendo pertinente, y que en el caso del músico de Bonn (Alemania) lo es.

Ha reivindicado el 30 aniversario de la Orquestre Révolutionnaire et Romantique, que usan instrumentos de época con los que ha dicho pueden llevar la pieza al límite sin distorsionar la melodía original: "Es una gran oportunidad" para escuchar la obra de Beethoven.

El director de orquesta ha remarcado que sinfonías como la tercera y la quinta son trabajos políticos, que reflejan las turbulencias de la época al igual que hacían las pinturas de Francisco de Goya: "Beethoven fue un animal político", ha subrayado Gardiner, quien ha recordado que Bonn era una ciudad influenciada por los filósofos de la ilustración.

Ha subrayado la carga política que conllevan la tercera ('Heroica'), con un héroe "muy prometeico", y la quinta sinfonía, que anunciaba un nuevo régimen político y que el director británico ve como una pieza atrevida.

BREXIT

Ha afirmado que la novena sinfonía --en cuya interpretación en el Palau contará con el Cor de Cambra y el Monteverdi Choir-- fue la cumbre compositiva de Beethoven, y ha recordado que estaba ensayando el 1 de febrero este himno europeo al tiempo que Boris Johnson anunciaba la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea: "Deploro esta decisión fatídica, que me causa mucho dolor".

La directora ejecutiva de los Monteverdi Choir and Orquestras --donde figura la Orquestre Révolutionnaire et Romantique--, Rosa Solinas, ha dicho que no sabe todavía cómo afectará el Brexit y que la asociación que reúne a las orquestas británicas está ejerciendo de 'lobby' para poder simplificar el impacto, pero que a escala administrativa "ya está siendo más difícil", con mayor papeleo para las giras, y no ha descartado constituir una oficina europea.

La integral de las Sinfonías en el Palau de la Música se inició este domingo con la primera, a la que seguirá este lunes la segunda y la tercera; el martes, la cuarta y la quinta; el jueves, la sexta y la séptima, y el viernes concluir con la octava y la novena.

Gardiner ha asegurado que el Palau de la Música Catalana es una de sus salas predilectas, en el que se respira una "atmósfera increíble", y ha afirmado que acudió por primera vez a mediados de los años 80.