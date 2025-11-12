El Garraf lidera el aumento de empleo en Barcelona en 2024 (+2,3%), según Cámara de Barcelona

Archivo - Un operario pega carteles, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La comarca del Garraf (Barcelona) lideró con un aumento del 2,3% el crecimiento de empleo en la provincia de Barcelona en 2024, en la que se alcanzaron las 2,6 millones de personas ocupadas a finales de ese año, un 1,9% más que en 2023, informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Así lo revela el Informe Econòmic Local de la Província de Barcelona 2025, elaborado por la cámara barcelonesa y la Diputación de Barcelona, que hace balance de la evolución económica de la provincia y de las 13 comarcas que la integran.

El estudio también destaca que el Baix Llobregat encabezó el incremento del número de turistas en la provincia ese año, con un repunte del 11,2% en la cifra de viajeros alojados en la comarca y más de 2,1 millones de euros recaudados a través de la tasa turística (+16%).

DINAMISMO Y RESILIENCIA

La economía de la provincia de Barcelona cerró 2024 con un crecimiento marcado por el dinamismo y resiliencia del mercado laboral, en un contexto de "paulatina reducción de los tipos de interés, pero elevada incertidumbre a escala global".

En concreto, la población ocupada registrada se ha situado en un máximo histórico cercano a las 2,6 millones de personas a finales de 2024, en un año en el que el PIB catalán aumentó el 3,6%, un punto más el año anterior (2,6%), cifra que cuadruplicó la media de la zona euro (0,9%).

El informe también destaca el crecimiento del 5,6% entre los afiliados de nacionalidad extranjera --que representan el 17,1% del total--; que el sector TIC ha generado más de 5.000 puestos de trabajo en un año;, que el número de parados en la provincia se redujo en un 2,4%, hasta las 248.270 personas; o que el Moianès ha liderado el aumento de la oferta turística (+17,5%).

MÁXIMO HISTÓRICO DE HABITANTES

La población de la provincia de Barcelona ha aumentado un 1,6% (93.563 personas más) respecto a un año atrás, hasta los casi 5,9 millones de habitantes a 1 de enero de 2024, un nuevo máximo histórico, según datos del padrón de habitantes.

El ritmo de crecimiento del número de habitantes en Barcelona se ha acelerado ligeramente respecto al año anterior (1,4% en 2023), siendo el mismo al registrado en el conjunto en Catalunya (1,6%), manteniendo de este modo el peso relativo de la provincia sobre el conjunto catalán, el 73,4%.

Barcelona ha registrado un incremento muy similar en Girona y Tarragona (el 1,5%, en ambos casos), y ligeramente superior al de Lleida (1,0%).