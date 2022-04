Garriga felicita a Serra y celebra el "reconocimiento" de la cultura catalana en el exterior

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha felicitado al director catalán Albert Serra por haber entrado este jueves en la sección oficial del Festival de Cannes con la película 'Tourment sur les îles' y ha celebrado el "reconocimiento" que la cultura catalana está recibiendo en el exterior.

"La cultura catalana vive un momento espléndido de reconocimiento en el exterior, ¡y no se para", ha destacado en un tuit recogido por Europa Press, después de que en la última Berlinale la cineasta Carla Simón recibiera el León de Oro por 'Alcarràs'.

Serra disputará la Palma de Oro con las últimas estrenas de los directores David Cronenberg ('Crimes of the future'), los hermanos Dardenne ('Tori et Lokite'), la directora Claire Denis ('Stars at noon') y el cineasta Hirokazu Kore-Eda ('Broker'), entre otros, con una película rodada en la Polinesia Francesa que protagonizan Sergi López y Benoît Magimel.