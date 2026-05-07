Garriga (Vox) acusa a Parlon de mentir con los datos delincuenciales: "Es una irresponsable"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el portavoz de Vox en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Iván Cánovas, en declaraciones a periodistas - EUROPA PRESS

Afirma que Generalitat y Gobierno ocultan "las consecuencias que tiene la inmigración masiva"

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, de mentir respecto a los datos delincuenciales en Catalunya: "Es una irresponsable, manipula los datos y ha mentido y se ha reído en la cara de todos los catalanes".

Así se ha expresado este jueves en declaraciones a periodistas en Cornellà de Llobregat (Barcelona) junto al portavoz de Vox en el Ayuntamiento del municipio, Iván Cánovas, donde ha afirmado que el Govern oculta "las consecuencias que tiene la inmigración masiva".

Garriga ha asegurado que Parlon miente al señalar una tendencia lineal y a la baja de los asesinatos en Catalunya: "En los últimos años se han incrementado más de un 110% los homicidios dolosos y los intentos de asesinato, son datos del Ministerio del Interior".

INMIGRACIÓN

El líder de Vox también ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de intentar "silenciar la realidad que va a comportar a los barrios y a las ciudades el proceso de regulación masiva" de inmigrantes.

"Quiero denunciar cómo sí tiene consecuencias las políticas de inmigración masiva, quiero denunciar cómo en barrios como este la delincuencia está disparada", ha agregado respecto al barrio de Sant Ildefons de Cornellà, desde donde ha ofrecido declaraciones.

Así, ha reivindicado el concepto de prioridad nacional incluido en los pactos de gobiernos autonómicos con el PP y ha zanjado: "Los españoles primero para todas las políticas públicas".

IVÁN CÁNOVAS

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cornellà ha afirmado que, según datos obtenidos por su formación en una petición a la Generalitat, "dos de cada tres ocupaciones ilegales de vivienda están perpetradas por extranjeros".

"No hay que negar los datos, hay que tener un debate adulto y maduro. Negar la mayor no evita el problema", ha concluido Cánovas, que ha dicho que presentarán una moción en este sentido en el consistorio.