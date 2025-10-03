Garriga (Vox) define al PSOE de "organización criminal" tras el informe de los sobres a Ábalos

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en el Parlamento andaluz. A 08 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado este viernes que el PSOE es "una organización criminal", tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil en el marco del 'caso Koldo' que refleja que el partido habría pagado con dinero efectivo en sobres al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

"El PSOE es una organización criminal, una banda de corruptos que han instrumentalizado las instituciones para robar dinero, colocar a sus amigos y hacer negocios", ha manifestado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ha asegurado textualmente que los españoles corrientes eran la excusa para forrarse, y por ello ha afirmado: "¡Hay que echarlos!".