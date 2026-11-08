Garriga (Vox) dice que acoger a los migrantes llegados a El Hierro multiplicará el "efecto llamada"

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cifrado en más de 8.000 las personas migrantes que han llegado a la isla de El Hierro de las Islas Canarias, lo que ha comparado con la situación que se vivió Ceuta y ha afirmado que su acogida multiplicará el "efecto llamada".

"La pregunta es qué va a hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Socialista. No tenemos ninguna duda, va a acoger a esas personas que han llegado en situación irregular y las va a distribuir por la península, con lo que implica, evidentemente se va a multiplicar el efecto llamada", ha dicho este domingo en declaraciones a medios de comunicación en Castelldefels (Barcelona).

Garriga también ha recriminado a Sánchez que, según él, no vaya a acudir a la Comisión Interministerial de Inmigración del próximo martes: "Cuando necesitamos al Gobierno y al presidente del Gobierno tomar decisiones, siempre vemos que las toma en contra de los intereses de los españoles", ha dicho.

Ha afirmado que Sánchez se ha convertido en el "mayor riesgo" para la seguridad y prosperidad de los españoles y para garantizar la integridad territorial y soberanía de España, y ha pedido el voto para conformar un gobierno que sí lo haga.

Ha dicho que hay una "oportunidad única, quizás la última, para recuperar lo que las políticas del PSOE han destrozado y para empezar un proceso de reconstrucción nacional que garantice la seguridad en las calles, que garantice la prosperidad de las familias y los trabajadores".

También ha defendido que desde 2023 el PP ha bajado en intención de voto, tras lo que ha situado a Vox como la "única garantía" para sacar al PSOE del Gobierno.

Preguntado por la gestión ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo), el secretario general de Vox ha defendido que el PSOE ha convertido Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes en "la zona cero de la corrupción".