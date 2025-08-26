Garriga (Vox) dice que Illa está cumpliendo "los delirios separatistas" por el decreto sobre la ATC

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga - Unanue - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de la formación en el Parlament, Ignacio Garriga, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de estar cumpliendo "los delirios separatistas", a causa del decreto del Govern que da a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) autonomía en materia de personal.

Garriga ha criticado que esto va a servir para "seguir aumentando la presión fiscal sobre los catalanes" y para que, en sus propias palabras, los separatistas tengan todas las herramientas para la desconexión de España, según ha dicho en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

Lo que se ha acordado, dice Garriga, es la concesión de una agencia tributaria "propia" con dos cuerpos de funcionarios a las órdenes de la Generalitat.

También ha recalcado que Salvador Illa está "haciendo realidad todos y cada uno de los planes que los separatistas idearon para el golpe de estado".

Por último, Garriga ha defendido que harán una oposición total al socialismo, en sus palabras, porque "si de ellos depende cuando acabe la legislatura no va a quedar absolutamente nada".