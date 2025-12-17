Garriga (Vox) exige transparencia a Illa por la PPA y disolver el comité de expertos

El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha exigido este miércoles transparencia al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el origen del brote de la peste porcina africana (PPA) y que disuelva el comité de expertos creado y nombre "uno de verdad, independiente y que audite y saque conclusiones sinceras".

En su intervención en el pleno en respuesta a la comparecencia de Illa por la PPA, ha lamentado la gestión de Illa por estar "rodeada de opacidad, de improvisación y de mensajes contradictorios, con apelaciones vacías a la unidad y con ayudas que llegan tarde y que están mal planteadas".

Ante lo que considera la crisis más grave de un sector estratégico de la economía catalana, ha lamentado que decidiera viajar a México y ha criticado que dirigentes del IRTA estén detrás del comité de expertos: "Esto es como si ustedes deciden hacer una auditoría de la economía del PSOE con Santos Cerdán, con Ábalos y con Leyre. Es una auténtica tomadura de pelo".

También ha reclamado un plan de ayudas real --ha dicho textualmente-- para el sector porcino, sobre todo para las pequeñas y medianas explotaciones, y ha pedido al presidente de la Generalitat que aparque su "animalismo de sofá, que ha provocado la sobrepoblación de animales silvestres como el jabalí".

Ante ello, ha emplazado a Illa a dejar de "criminalizar" a los cazadores y a elaborar un plan para controlar la población de dichos animales.